Четыре зенитовца вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч против Бельгии

Начало первой игры национальной сборной на Евро-2020 – в 22:00.

Футбольные сборные России и Бельгии объявили стартовые составы команд на первый матч группы B чемпионата Европы. Встреча проходит на стадионе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент интернет-телевидения Piter.tv с места событий. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

В стартовом составе национальной сборной России – четыре игрока петербургского ФК "Зенит".

Команда под руководством Станислава Черчесова выйдет на поле в следующем составе. В воротах – Антон Шунин, в обороне – Джикия, Семёнов, Фернандес, Жирков, Баринов. Полузащита – Оздоев, Кузяев, Головин, Зобнин. В нападении – Артем Дзюба, капитан команды.

Стартовый состав команды Роберто Мартинеса, гостей стадиона в Петербурге – Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Тилеманс, Лукаку, Карраско, Мертенс, Торган Азар, Дендонкер, Кастань.

Видео: Piter.tv