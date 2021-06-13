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Стало известно о состоянии потерявшего сознание на поле футболиста

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Диагноз спортсмену пока не поставлен.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который во время игры против команды Финляндии потерял сознание, в настоящее время остается в стабильном состоянии. Об этом говорится на официальной странице Датского футбольного союза (DBU)в Twitter.

Сообщается, что пока Эриксену не поставлен точный диагноз.

Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, он передал свои наилучшие пожелания команде. Его состояние остается стабильным, но он по-прежнему находится в больнице для дальнейшего обследования.

из сообщения DBU

В Датском футбольном союзе также отметили, что футболисты и персонал сборной Дании получили психологическую помощь и будут продолжать поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

Напомним, 29-летний Эриксен потерял сознание под конец первого тайма матча Дания - Финляндия в рамках первого тура группового этапа Евро-2020. Спортсмена увезли на скорой помощи в реанимацию.

Ранее мы сообщали, что сборная России проиграла Бельгии в матче Евро-2020.

Видео: Youtube/İCTİMAİ TV

 

Теги: датский футбольный союз, евро-2020, кристиан эриксен, потерял сознание, сборная дании по футболу, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

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