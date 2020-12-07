В Петербург прибыла сборная Польши для участия в Евро-2020

Около 30 болельщиков из Варшавы и других польских городов, приветствовали футболистов польскими флагами и "Мазуркой Домбровского" - гимном страны.

В воскресенье, 13 июня, в Петербург прибыли сборная Польши для участия на матчах Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

Футбольную команду встречали у гостиницы "Астория". Около 30 болельщиков из Варшавы и других польских городов, приветствовали футболистов польскими флагами и "Мазуркой Домбровского" - гимном страны. Многие из них были в форме национальных цветов - красного и белого. Футболисты во главе с фаворитом команды Робертом Левандовским ответно приветствовали болельщиков через специальное ограждение.

В понедельник, 14 июня поляки сыграют против сборной Словакии. Следующей игрой польской сборной в Петербурге станет матч против команды Швеции 23 июня. Также 19 июня поляки сыграют в Севилье против испанцев.

Недавно мы сообщали, что футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в первом матче группы B чемпионата Европы со счетом 0:3. Матч прошел на стадионе в Петербурге в субботу, 12 июня.

Ранее Piter.tv писал, что стало известно о состоянии потерявшего сознание на поле футболиста.

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