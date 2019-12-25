Умер реставратор Виктор Кирпичев, восстанавливавший Гатчинский дворец и гостиницу "Астория"

Прощание с реставратором состоится 5 июня.

В Петербурге скончался реставратор Виктор Кирпичев. О его смерти сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Гатчина".

Виктор Кирпичев реставрировал Царскосельский Лицей, Орловские ворота, Янтарную комнату. Еще 22 года своей жизни он отдал восстановлению Гатчинского дворца. Помимо этого, он реставрировал Мариинский театр, гостиницу "Астория", Шереметьевский и Таврический дворцы.

Прощание с реставратором Виктором Кирпичевым состоится 5 июня в 13:00 в морге Мариинской больницы.

Ранее в Петербурге умер актер из "Улиц разбитый фонарей" Андрей Погребинский.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец