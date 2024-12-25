Петербургу из бюджета РФ предоставят субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров

Также отреставрируют Гатчинский дворец.

Петербург получит федеральное финансирование на поддержку театров, реставрацию Гатчинского дворца и реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Об этом рассказали 6 января в Смольном.

Постановление городского правительства "Об одобрении проекта Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Петербург на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" подписал губернатор Александр Беглов.

Таким образом, Северной столице в 2025-2027 годах из бюджета РФ предоставят субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Деньги направят на создание новых постановок и покупку оборудования в восьми детских театрах.

Кроме того, градоначальник подписал постановление правительства Петербурга "Об одобрении проекта Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Петербург на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек". Планируется переоснащение по два театра в год.

Также сфера культуры может рассчитывать на федеральную поддержку еще по двум направлениям. В частности, субсидию предоставят для реставрации Гатчинского дворца. Отремонтируют комнаты за Китайской галереей – пять помещений площадью 402,3 "квадрата". Будут отреставрированы комнаты Александры Федоровны – 10 помещений площадью 305,48 "квадратов". Работы выполнят до 2027 года.

Средства еще одной субсидии направят на оснащение детских школ искусств и училища музыкальными инструментами, оборудованием, а также учебными материалами.

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Фото: Piter.TV