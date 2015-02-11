Срок реконструкции дома Салтыковой продлили по решению суда

Согласно материалам заседания, в 2020 году инвестор подписал с городом соглашение о реконструкции здания под гостиничный комплекс, с условием завершения работ не позже июня 2024 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о продлении сроков строительства гостиницы по иску инвестора ООО "Северная земельная компания". Новые сроки предусматривают завершение работ до 26 июня 2028 года.

Согласно материалам заседания, в 2020 году инвестор подписал с городом соглашение о реконструкции здания под гостиничный комплекс, с условием завершения работ не позже июня 2024 года. Проектная документация была утверждена, и начались строительные работы. Планировалось провести ремонт и реставрацию лицевого флигеля, разобрать три дворовых флигеля из-за их аварийного состояния и построить подземную парковку. Противники проекта выразили свое недовольство планами по сносу зданий, и один из активистов, Олег Мухин, подвергся нападению на объекте (позднее виновные были привлечены к ответственности).

В 2022 году компания получила уведомление от Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела. В уведомлении говорилось, что здание признано вещественным доказательством, и компания должна прекратить все строительные работы на объекте. Уголовное дело было инициировано Главным следственным управлением по подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками Комитета по охране памятников истории и культуры (КГИОП). У следствия возникли сомнения относительно законности процедур установления предмета охраны и утверждения охранного обязательства в отношении данного здания.

Инвестор несколько раз подавал ходатайства в Следственный комитет с просьбой разрешить продолжение работ, однако получал отказ. В июле инвестор подал иск к Комитету имущественных отношений с требованием внести изменения в договор. На момент подачи иска уголовное расследование еще не завершилось, и никто не был обвинен. Запрет на проведение строительных работ оставался в силе, поскольку статус вещественного доказательства с объекта не был снят. Кроме того, технические условия потеряли актуальность, а результаты инженерных изысканий устарели. Разрешение на строительство истекало в апреле 2025 года, и требовалось новое техническое обследование здания из-за ухудшения его состояния.

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Фото: Telegram / SOS СПб СНОС