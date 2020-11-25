В Петербурге умер актер из "Улиц разбитый фонарей" Андрей Погребинский

Причины смерти не называются.

В Петербурге на 46-м году жизни скончался актер Андрей Погребинский. Его не стало в среду, 2 мая. Об этом говорится в группе "Актёры.Мотор.Съёмка" в соцсети "ВКонтакте".

Информацию о смерти актера подтвердила его мать. Из-за чего он умер, не сообщается. Дату и место прощания назовут позднее.

Андрей Погребинский родился 13 февраля 1976 года. Всего в его фильмографии насчитывается 56 ролей. Однако больше всего известен зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Ментозавры".

Ранее в Петербурге умер заслуженный артист России Иосиф Левинзон.

Фото: Instagram / pogrebinski_andrei