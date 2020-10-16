В Петербурге умер заслуженный артист России Иосиф Левинзон

С 1999 года являлся профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Заслуженный артист России Иосиф Левинзон умер в Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 31 мая на 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета Иосиф Израилевич Левинзон. Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова

Иосиф Левинзон родился 1 июня 1934 года в Харькове. В 1957 году закончил Ленинградскую консерваторию. В 1978 году по приглашению Евгения Мравинского Левинзон поступил в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. С 1980 года преподавал в консерватории, с 1999 года являлся профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.

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Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.