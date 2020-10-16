В Петербурге умер заслуженный артист России Иосиф Левинзон

Заслуженный артист России Иосиф Левинзон умер в Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 31 мая на 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета Иосиф Израилевич Левинзон.
Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова
Иосиф Левинзон родился 1 июня 1934 года в Харькове. В 1957 году закончил Ленинградскую консерваторию. В 1978 году по приглашению Евгения Мравинского Левинзон поступил в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. С 1980 года преподавал в консерватории, с 1999 года являлся профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.
Несколько недель назад в 53 года умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко.
Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все