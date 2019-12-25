В 53 года умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Она последние три года боролась с онкологией.

Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки "Приключения Буратино". Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на слова супруга Алексея Войтюка сообщил РБК.

Она скончалась в 10:30 в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась. Алексей Войтюк, супруг актрисы

Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Наибольшую известность получила благодаря роли Мальвины в картине "Приключения Буратино". Эта роль досталась ей случайно, ассистент режиссера познакомилась с девочкой в поезде. После кинопроб Татьяну утвердили на роль Мальвины.

Позже она сменила профессию и закончила киноведческое отделение ВГИКа.

Ранее умер актёр фильма "Двенадцать стульев" Владимир Фёдоров.

Фото: стоп-кадр интервью с YouTube-канала "Школа Арины Шараповой"; стоп-кадр "Приключения Буратино".