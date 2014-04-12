Умер актёр фильма "Двенадцать стульев" Владимир Фёдоров

Во вторник, 18 мая, стало известно о смерти актёра Владимира Фёдорова. Об этом сообщил его знакомый Иван Шаблов на своей странице в социальной сети Facebook. Советский и российский актёр умер на 83-м году жизни.
Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова…
Иван Шаблов.
Владимир Фёдоров родился 19 февраля 1939 года в Москве. Часть жизни покойный актёр посвятил науке. В 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. Однако в возрасте 32 лет стал актёром. За свою творческую карьеру сыграл более чем в 40 фильмах. Известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины "Через тернии к звездам". Также актёр сыграл роли в фильмах: "Двенадцать стульев", "Кин-дза-дза!", "Руслан и Людмила" и многие другие.
К тому же, Фёдоров являлся автором более 50 научных работ и изобретений. Многие его научные труды были переведены на английский язык.
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Фото: kino-teatr.ru
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