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Умер актёр фильма "Двенадцать стульев" Владимир Фёдоров
Сегодня, 19:49
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kraratau27

Умер актёр фильма "Двенадцать стульев" Владимир Фёдоров

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Советский и российский актёр умер на 83-м году жизни. На данный момент причина смерти неизвестна.

Во вторник, 18 мая, стало известно о смерти актёра Владимира Фёдорова. Об этом сообщил его знакомый Иван Шаблов на своей странице в социальной сети Facebook. Советский и российский актёр умер на 83-м году жизни. 

Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова…

Иван Шаблов.

Владимир Фёдоров родился 19 февраля 1939 года в Москве. Часть жизни покойный актёр посвятил науке. В 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР.  Однако в возрасте 32 лет стал актёром. За свою творческую карьеру сыграл более чем в 40 фильмах. Известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины "Через тернии к звездам". Также актёр сыграл роли в фильмах: "Двенадцать стульев", "Кин-дза-дза!", "Руслан и Людмила" и многие другие. 

К тому же, Фёдоров являлся автором более 50 научных работ и изобретений. Многие его научные труды были переведены на английский язык. 

Ранее мы писали, что скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. 

Фото: kino-teatr.ru

Теги: актёр, владимир федоров, умер
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Новиков Кирилл
Сегодня 20:29

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