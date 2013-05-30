Скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

Актриса ушла из жизни в возрасте 89 лет.

В среду, 12 мая, на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса кино и театра Кира Крейлис-Петрова. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в Александринском театре.

Всю свою жизнь артистка посвятила актёрской деятельности. Зрители помнят её по ролям в фильмах и сериалах: "Влюблен по собственному желанию", "Окно в Париж", "Улицы разбитых фонарей", "Улица полна неожиданностей", "Мама вышла замуж", "Трое в лодке, не считая собаки". Также актриса принимала участие в озвучке мультфильмов.

К тому же, более 30 лет своей жизни заслуженная артистка России отдала Александринскому театру, в который она пришла 1980 году. Ранний успех к актрисе пришёл благодаря таким ролям как, Антоновна ("Дети солнца"), Халида ("Тринадцатый председатель"), Трефена ("Над светлой водой"), Сильвия и М-м Кутюр ("Отец Горио"), Анисимовна ("Из жизни деловой женщины") и другие. Также Крейлис-Петрова была известна публике как автор-исполнитель собственных фельетонов, монологов, скетчей и как участник множества концертов.

До работы в Александринском театре актриса уже попробовала себя в 70 ролях на сценах ТЮЗа им. А.А.Брянцева, работа в театре Балтийского флота, на Сахалине – в Областном драматическом театре, в ленинградском МДТ и в Театре Эстрады. В последние годы сотрудничала с Продюсерским центром "Театр Дом".

Кира Александровна Крейлис-Петрова родилась 1 июня 1931 года в Ленинграде. В школьные времена актриса уже проявляла любовь к творчеству и музыке. Поэтому после окончания школы поступила в Школу-студию Московского художественного академического театра им. Горького (МХАТ).

Там же актриса познакомилась и с Яковом Крейлис. В браке с которым артистка прожила 45 лет. Также у супругов родилась дочь.

Ранее мы писали, что умер народный артист России Ефим Каменецкий.

Фото: 2aktera.ru; alexandrinsky.ru