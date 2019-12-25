Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Народный артист ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В понедельник, 3 мая, стало известно о безвременной кончине народного артиста России Ефима Каменецкого, передает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова.

Актер скончался в больнице на 86-м году жизни, причины смерти и дата прощания пока не называются.

Ефим Каменецкий служил в театре имени Комиссаржевской с 1987 года, до этого – двадцать лет в Театре имени Ленсовета и год в МДТ. На сцену в последний раз артист вышел в комедии Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья".

Судя по информации портала "Кино-театр.ру", Ефим Каменецкий за последние годы снялся в некоторых кинокартинах: "Смертельный номер" (в производстве), "Счастье в конверте", "Петербург. Любовь. До востребования", "Семейный альбом".

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Фото: kino-teatr.ru