Сын Леонида Генусова рассказал о последнем разговоре с отцом

Это был видеозвонок вместе с дочерью Бориса Генусова.

В воскресенье, 2 мая, Борис Генусов, сын Леонида Генусова, рассказал о своем отце и его отношении с внучкой. Этим он поделился в беседе с 78.ru.

Смерть Генусова старшего стала большой трагедией для всей его семьи. Борис Генусов отмечает, что все произошло "в один момент". По его словам, врачи делали всё, что было в их силах, чтобы спасти журналиста, однако всё было безуспешно. Он выразил надежду, что футбольный клуб "Зенит", пресс-атташе которого Леонид Борисович был в течение многих лет, одержит победу и "станет чемпионами".

"Это будет подарок от команды", — отметил Борис Генусов.

Он поделился последним разговором с отцом, который состоялся за несколько часов до кончины. Это был видеозвонок вместе с дочерью Бориса Генусова. По его словам, Генусов старший очень любил внучку.

"Он видел на видео, как она катается на самокате, спросил, разрешит ли она ему тоже кататься, она сказала: "Да". И простое "да" от внучки подарило ему столько эмоций!", — поделился Генусов.

Cпортивный журналист и комментатор Леонид Генусов скончался 1 мая. Он вел культовую программу "Зенит-XXI" в девяностых и нулевых, создал ток-шоу "Футбол: pro et contra", даже тренировал команду "Город".

О дате прощания с Леонидом Генусовым информация, по его словам, станет известна завтра.

Ранее Piter.tv писал, что "Зенит" стал чемпионом России по футболу в третий раз подряд. Победным матчем встала встреча 28-го тура с московским "Локомотивом", которая завершилась со счетом 6:1.

Фото: ФК "Зенит"