Стала известна дата прощания с артистом Ефимом Каменецким

С народным артистом России Ефимом Каменецким простят 6 мая с 11:00 до 13:00. Прощание состоится в Театре им. В.Ф.Комиссаржевской, где 34 года работал актер.
Ефим Каменецкий ушел из жизни в ночь со 2 на 3 мая. Ему было 85 лет.
Каждый спектакль с его участием становился гарантией высокого актерского профессионализма и подлинного искусства. От первого до последнего спектакля он не утратил любви к театру, счастья творить, счастья дарить и делиться величием души и таланта. Мы соболезнуем близким, скорбим со всем театральным Петербургом.
написали сотрудники театра.
Актер также выступал на сцене театра им. Ленсовета, в труппе Малого драматического театра, в Театре Русской Атрепризе им. Андрея Миронова, в Молодежном театре на Фонтанке, в "Приюте комедианта".
Фото: сайт театра им. Комиссаржевской
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все