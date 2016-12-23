Стала известна дата прощания с артистом Ефимом Каменецким

Актера театра не стало в ночь со 2 на 3 мая.

С народным артистом России Ефимом Каменецким простят 6 мая с 11:00 до 13:00. Прощание состоится в Театре им. В.Ф.Комиссаржевской, где 34 года работал актер.

Ефим Каменецкий ушел из жизни в ночь со 2 на 3 мая. Ему было 85 лет.

Каждый спектакль с его участием становился гарантией высокого актерского профессионализма и подлинного искусства. От первого до последнего спектакля он не утратил любви к театру, счастья творить, счастья дарить и делиться величием души и таланта. Мы соболезнуем близким, скорбим со всем театральным Петербургом. написали сотрудники театра.

Актер также выступал на сцене театра им. Ленсовета, в труппе Малого драматического театра, в Театре Русской Атрепризе им. Андрея Миронова, в Молодежном театре на Фонтанке, в "Приюте комедианта".

Фото: сайт театра им. Комиссаржевской