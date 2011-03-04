Сборная России проиграла Бельгии в матче Евро-2020

Финальный счет – 0:3.

Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в первом матче группы B чемпионата Европы со счетом 0:3. Матч прошел на стадионе в Петербурге в субботу, 12 июня.

Первый мяч на 10-й минуте забил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Нападающий пробил низом, получив мяч после срезки защитника сборной России. Второй гол на 34-й минуте забил Тома Менье. Третий мяч под занавес встречи снова забил Лукаку – на 88-й минуте нападающий опередил защитника российской сборной и сильно пробил мимо вратаря Антона Шунина. Нападающий был признан лучшим игроком матча, а саму игру посетили 26 264 зрителя.

В другом матче группы B сборная Финляндии минимально обыграла датчан со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи гол забил Йоэль Похьянпало. При этом игрок датчан Пьер Хейбьерг не смог забить пенальти.

Ранее мы сообщали о том, что происходило перед матчем – бельгийцы вставали на колено, на поле появились гигантские футболки.

Фото: Piter.tv