Перед матчем между Россией и Бельгией на поле появились гигантские футболки

Их вынесли на поле волонтеры.

На стадионе в Петербурге прошла церемония открытия матча Евро-2020 между футбольными сборными России и Бельгии. Об этом с места событий 12 июня передает корреспондент Piter.tv.

На поле арены на фоне полотна с названием команд появились гигантские футболки двух национальных сборных, которые вынесли волонтеры. Стадион одобрительно встретил церемонию открытия, спев гимны обеих стран.

Ранее на Piter.tv мы объявили составы двух команд. Матч стартовал в 22:00 по московскому времени.

Фото, видео: Piter.tv