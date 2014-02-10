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Перед матчем между Россией и Бельгией на поле появились гигантские футболки

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Их вынесли на поле волонтеры.

На стадионе в Петербурге прошла церемония открытия матча Евро-2020 между футбольными сборными России и Бельгии. Об этом с места событий 12 июня передает корреспондент Piter.tv.

На поле арены на фоне полотна с названием команд появились гигантские футболки двух национальных сборных, которые вынесли волонтеры. Стадион одобрительно встретил церемонию открытия, спев гимны обеих стран.

Ранее на Piter.tv мы объявили составы двух команд. Матч стартовал в 22:00 по московскому времени.

Фото, видео: Piter.tv

Теги: бельгия, евро-2020, россия, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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