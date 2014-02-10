Бельгийские футболисты преклонили колено перед матчем с Россией

Матч стартовал в Петербурге в эти минуты.

Футболисты сборной Бельгии перед матчем с командой России преклонили колено – данная акция среди спортсменов посвящена поддержке общественного движения Black Lives Matter. Об этом сообщает корреспондент с места событий на стадионе в Санкт-Петербурге 12 июня.

Данный жест вызвал свист среди большинства болельщиков на арене. Российские игроки не вставали на колено.

Ранее мы сообщали стартовые составы команд и о том, что на поле вынесли волонтеры в рамках церемонии открытия матча.

Фото: Piter.tv