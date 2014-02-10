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Бельгийские футболисты преклонили колено перед матчем с Россией
Сегодня, 22:02
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Бельгийские футболисты преклонили колено перед матчем с Россией

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Матч стартовал в Петербурге в эти минуты.

Футболисты сборной Бельгии перед матчем с командой России преклонили колено – данная акция среди спортсменов посвящена поддержке общественного движения Black Lives Matter. Об этом сообщает корреспондент с места событий на стадионе в Санкт-Петербурге 12 июня.

Данный жест вызвал свист среди большинства болельщиков на арене. Российские игроки не вставали на колено.

Ранее мы сообщали стартовые составы команд и о том, что на поле вынесли волонтеры в рамках церемонии открытия матча.

Фото: Piter.tv

Теги: бельгия, евро-2020, петербург, россия, футбол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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