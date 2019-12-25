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В ближайшее время гостиница "Астория" в центре Петербурга окажется в лесах
Сегодня, 11:21
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В ближайшее время гостиница "Астория" в центре Петербурга окажется в лесах

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Лицевой фасад, выходящий на Вознесенский проспект, ждет обновление.

Гостиницу "Астория" ждет реставрация. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку строительных лесов и пешеходной галереи у здания, сообщила пресс-служба ведомства.

Реставрировать будут лицевой фасад зданий, выходящий на Вознесенский проспект. Оно является объектов культурного наследия федерального здания.

Работы должны быть выполнены в период с 7 декабря 2020 по 31 мая 2021 года. Заказчиком работ является ЗАО "ГК Астория".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге восстановили интерьеры Юсуповского дворца. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: астория, гати, гостиница, реставрация, строительные леса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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