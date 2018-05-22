  1. Главная
Сегодня, 13:09
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами

В Кремле отметили, что ограничения будут продолжаться "настолько долго, насколько необходимы меры по обеспечению безопасности граждан".

Ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в стране. Песков отметил, что ограничения будут продолжаться "настолько долго, насколько необходимы меры по обеспечению безопасности граждан". Он подчеркнул, что здесь и у граждан не может быть сомнений в необходимости таких мер.

Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков добавил, что проблемы у бизнеса, возникающие из-за ограничений связи, должны стать предметом работы профильных ведомств.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть.

Видео: Telegram / ВЕСТИ

