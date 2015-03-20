  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:39
195
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть

0 0

В Кремле также прокомментировали решение Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп детально не обсуждали санкции на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов, который прошел 9 марта. Песков отметил, что эта тема не фигурировала в диалоге. Он также прокомментировал решение Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран.

Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на энергорынках глобальных на фоне ситуации в Персидском заливе.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России.

Видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, нефть, пресс-секретарь президента россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии