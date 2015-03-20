Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали санкции на нефть

В Кремле также прокомментировали решение Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп детально не обсуждали санкции на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов, который прошел 9 марта. Песков отметил, что эта тема не фигурировала в диалоге. Он также прокомментировал решение Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран.

Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на энергорынках глобальных на фоне ситуации в Персидском заливе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

