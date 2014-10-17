Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

Размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на заявление главы Минобороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. Песков отметил, что это решение финских властей "ведет к эскалации напряженности на европейском континенте".
Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также Песков отметил, что если такие решения угрожают безопасности России, то в Кремле примут соответствующие меры.
