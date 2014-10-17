  1. Главная
Сегодня, 13:29
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

По его словам, это решение "ведет к эскалации напряженности на европейском континенте".

Размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на заявление главы Минобороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. Песков отметил, что это решение финских властей "ведет к эскалации напряженности на европейском континенте".

Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков отметил, что если такие решения угрожают безопасности России, то в Кремле примут соответствующие меры.

Ранее Песков заявил, что Россия не получала от Ирана обращений о помощи.

Видео: Telegram / ВЕСТИ

