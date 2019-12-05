Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи

Россия не получала от Ирана обращений о помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, намерена ли Москва, помимо политической поддержки, оказывать Тегерану помощь поставками вооружения. Песков отметил .что в данном случае никаких обращений с иранской стороны не было.
Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, 28 февраля США и Израиль провели масштабную военную операцию против Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ранее Песков заявил, что ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России.
Видео: Telegram / ВЕСТИ
