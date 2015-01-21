Бельский попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский обратился к горожанам с просьбой терпимо относиться к перебоям в работе мобильного интернета. В ходе брифинга он отметил, что вся страна сталкивается с подобными неудобствами, а в приграничных регионах ситуация обстоит еще сложнее.

По словам спикера, вводимые ограничения являются единственно верным решением с точки зрения безопасности. Бельский добавил, что лично не заметил, чтобы сбои каким-то образом изменили его планы.

Парламентарий подчеркнул, что с определенными неудобствами необходимо мириться, и если выбирать между безопасностью и отключением интернета, то приоритет должен быть у безопасности.

В Ленинградской области за сутки трижды объявлялась воздушная тревога. Один беспилотник был сбит над 47-м регионом, еще один — в Кронштадте. Несмотря на отбой опасности, жители Петербурга и области продолжают жаловаться на сбои в сети. Во время атак скорость мобильного интернета специально снижают для обеспечения безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на городские сети Wi-Fi, которые остаются доступными.

