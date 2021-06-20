Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Счет игры - 1:1

Сборная Испании сыграла с командой Польши вничью со счетом 1:1 в рамках второго тура группового этапа Евро-2020.

На 25-й минуте гол в ворота поляков забил нападающий команды соперников Альваро Мората. Сборная Польши сравняла счет во втором тайме матча. Этот мяч принадлежал форварду Роберту Левандовски.

У Испании был шанс выйти вперед на 58-й минуте после назначения пенальти. Но нападающий команды Жерар Морено не смог реализовать гол для своей сборной, попав в штангу, а последующее добивание Мората в пустые ворота поляков также не ознаменовалось успехом.

Испанцы занимают третье место в группе Е с двумя очками. Поляки идут следом с одним баллом. Лидируют в данной группе сборная Швеции с четырьмя баллами, команда Словакии на втором месте с тремя очками.

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