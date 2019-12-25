Новые ковидные ограничения в фан-зонах Евро-2020 в Петербурге вступают в силу

Теперь на Конюшенную площадь будут пускать только до 3 тыс. человек

В ближайшие несколько дней в Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Некоторые из них вступают в силу уже сегодня – вводится ограничение для количества допустимых зрителей в фан-зонах чемпионата Европы по футболу.

Так, в фан-зону на Конюшенной площади пустят до 3 тыс. человек, а в зоне дворца спорта "Юбилейный" смогут находиться до 1 тыс. человек.

Другие ограничения вступают в силу с 21 и 22 июня. С понедельника в Северной столице закрываются аквапарки и парки аттракционов. С этой даты на массовые мероприятия (куда входят конгрессно-выставочные, торжественные и иные события) численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за три дня до момента проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано при участии городского управления Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv