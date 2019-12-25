Заболотный рассказал о "психологическом дискомфорте" в сборной России по футболу

Бывший форвард "Зенита" выделил неудобные моменты в прошедших матчах Евро для национальной сборной.

Во время матчей Евро-2020 в Петербурге сборная России по футболу испытывала определенный психологический дискомфорт. Об этом журналистам на базе в Новогорске сообщил форвард национальной команды Антон Заболотный.

Подготовка от переноса тренировок не меняется, но в Питере было немного тяжеловато, однако время такое сейчас, пандемия. Мы там немного закрыты были, и в этом был тонкий психологический момент Антон Заболотный, нападающий сборной России по футболу

Форвард добавил, что малую результативность команды объяснить сложно. Сборная всегда тренирует реализацию моментов, передает ТАСС.

Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020, однако крупно уступила сборной Бельгии в первом матче. Теперь выход из группы для команды Станислава Черчесова зависит от матча 21 июня в Копенгагене – соперником россиян станут датчане.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу