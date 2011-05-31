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Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020
Сегодня, 18:07
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Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020

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Следующий матч – выездной, 21 июня.

Матч 2-го тура группы B футбольного чемпионата Европы между сборными России и Финляндии завершился минимальной победой команды Станислава Черчесова – 1:0. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Алексей Миранчук.

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму во время матча. Футболист неудачно упал на спину. Его унесли с поля на носилках и госпитализировали в одну из петербургских больниц. Вместо него вышел игрок "Зенита" Вячеслав Караваев. На 3-й минуте в одной из первых атак сборная Финляндии забила гол в ворота сборной России. Однако после просмотра VAR забитый мяч отменили  – зафиксирован оффсайд.

Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в этой игре. 

 Следующий матч россияне проведут против сборной Дании 21 июня в Копенгагене.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу

 

Теги: евро-2020, сборная россии, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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