Сборная России минимально обыграла финнов на Евро-2020

Следующий матч – выездной, 21 июня.

Матч 2-го тура группы B футбольного чемпионата Европы между сборными России и Финляндии завершился минимальной победой команды Станислава Черчесова – 1:0. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Алексей Миранчук.

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму во время матча. Футболист неудачно упал на спину. Его унесли с поля на носилках и госпитализировали в одну из петербургских больниц. Вместо него вышел игрок "Зенита" Вячеслав Караваев. На 3-й минуте в одной из первых атак сборная Финляндии забила гол в ворота сборной России. Однако после просмотра VAR забитый мяч отменили – зафиксирован оффсайд.

Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в этой игре.

Следующий матч россияне проведут против сборной Дании 21 июня в Копенгагене.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу