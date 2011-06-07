Марио Фернандеса унесли с поля на матче против сборной Финляндии

Вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев.

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму во время матча против сборной Финляндии. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Футболист неудачно упал на спину. Его унесли с поля на носилках. Вместо него вышел игрок "Зенита" Вячеслав Караваев.

Напомним, матч начался в 16:00 на "Газпром Арене". На момент публикации счет составляет 0:0. Piter.TV показал, как болельщики собираются на стадионе.

Ранее из-за травмы вынужден был прекратить свое участие в Евро-2020 Юрий Жирков.

Фото: Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз", Twitter / Сборная России