Сборная Россия провела тренировку перед матчем против Финляндии

Игра начнется 16 июня в 16 часов.

Сборная России по футболу провела последнюю тренировку перед матчем Евро-2020 с командой Финляндии. Игра начнется в 16 июня в 16 часов в Санкт-Петербурге.

На тренировке отсутствовал получивший травму в прошлой игре с Бельгией Юрий Жирков. На поле были замечены Далер Кузяев, Федор Кудряшов, а также Игорь Дивеев.

Главный тренер Станислав Черчесов сообщил телеканалу РЕН ТВ, что российская сборная готовит определенную стратегию. В ходе тренировки были отработаны несколько вариантов развития игры с Финляндией.

Напомним, в первом своем матче на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Бельгии со счетом 0:3.

Ранее Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Видео:YouTube / Сборная России по футболу