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Сборная Россия провела тренировку перед матчем против Финляндии

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Игра начнется 16 июня в 16 часов.

Сборная России по футболу провела последнюю тренировку перед матчем Евро-2020 с командой Финляндии. Игра начнется в 16 июня в 16 часов в Санкт-Петербурге. 

На тренировке отсутствовал получивший травму в прошлой игре с Бельгией Юрий Жирков. На поле были замечены Далер Кузяев, Федор Кудряшов, а также Игорь Дивеев.

Главный тренер Станислав Черчесов сообщил телеканалу РЕН ТВ, что российская сборная готовит определенную стратегию. В ходе тренировки были отработаны несколько вариантов развития игры с Финляндией.

Напомним, в первом своем матче на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Бельгии со счетом 0:3.

Ранее Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Видео:YouTube / Сборная России по футболу

Теги: евро-2020, санкт-петербург, сборная россии, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Лента новостей,

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