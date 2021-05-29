На Крестовском острове подняли огромный флаг Евро-2020

В Петербурге рядом с "Газпром Ареной" подняли флаг Чемпионата Европы по футболу.

Знамя чемпионата подняли на флагштоке "Зенита" на Крестовском острове. Видео с флагом опубликовал в соцсетях Лахта центр.

Смотрите, как знамя развевается на самом высоком флагштоке Санкт-Петербурга на фоне самого высокого здания Европы. - отметили в Лахта центре.

29 мая Россия открылась для безвизового въезда болельщиков Евро-2020. Фанаты футбола смогут попасть в Россию только по паспорту болельщика.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля, часть матчей состоятся в Петербурге.

Видео: "Лахта центр" / "ВКонтакте"