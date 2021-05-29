На Крестовском острове подняли огромный флаг Евро-2020

Знамя чемпионата подняли на флагштоке "Зенита" на Крестовском острове. Видео с флагом опубликовал в соцсетях Лахта центр.
Смотрите, как знамя развевается на самом высоком флагштоке Санкт-Петербурга на фоне самого высокого здания Европы.
- отметили в Лахта центре.
29 мая Россия открылась для безвизового въезда болельщиков Евро-2020. Фанаты футбола смогут попасть в Россию только по паспорту болельщика.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля, часть матчей состоятся в Петербурге.
Видео: "Лахта центр" / "ВКонтакте"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все