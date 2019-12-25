Россия открылась для безвизового въезда болельщиков Евро-2020

В России с субботы, 29 мая открылся безвизовый въезд на матчи Чемпионата Европы по футболу.

С субботы, 29 мая для иностранных болельщиков Чемпионата Европы по футболу открылся безвизовый въезд на территорию России. Попасть в Россию фанаты футбола смогут по паспорту болельщика.

Такой режим для иностранных болельщиков продлится до до 23:59 2 июля.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отметили, что по FAN ID прошлых лет попасть в Россию не получится.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге будут сыграны семь матчей турнира. Из-за этого в Петербурге введут усиленные меры безопасности.

Фото: Piter.tv