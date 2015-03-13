Болельщики сборной России опоздали на матч с Перу из-за проблем с проходом на стадион

Толпы фанатов не смогли попасть на Газпром Арену из-за километровых очередей.

Сотни болельщиков не смогли вовремя попасть на стадион "Газпром Арена" в Петербурге перед началом товарищеского матча сборной России против команды Перу. Об этом сообщил портал "Фонтанка".

По данным очевидцев, перед входами на арену вечером 12 ноября образовались многолюдные очереди, растянувшиеся на сотни метров. Несмотря на использование системы быстрого прохода по приложению MAX, заранее анонсированной организаторами, фанаты всё равно столкнулись с длительным ожиданием.

Матч между сборными России и Перу стал первым в истории очным противостоянием этих команд. Встреча завершилась при полном аншлаге. Следующий товарищеский матч национальная команда России проведёт 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали кредиторов за похищение бизнесмена.

Фото: Piter.tv