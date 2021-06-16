Кот-оракул Ахилл выбрал победителя в матче России — Финляндия

На мероприятии кот был в костюме с российским и финским флагом.

Эрмитажный кот Ахилл — оракул Евро-2020 — сделал свой прогноз по результатам матча между сборной России и Финляндии.

Предсказатель предпочел миску с российским флагом. Игра состоится 16-го июня в 16:00 на "Газпром Арене".

В прошлый раз прогноз Ахилла оказался ошибочным. Он предсказал победу Польши, однако она уступила Словакии.

В дни матчей Евро дни кота довольны насыщены. Чтобы иметь доступ к спортивным мероприятиям, животное получило FAN ID. В обычное время у него есть гуманитарная миссия: эрмитажный кот посещает хосписы и больницы.

Видео: Instagram / @achillcat