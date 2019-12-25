Кот-оракул Ахилл впервые допустил ошибку в прогнозе на матч

Матч "Польша-Словакия" завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Словакии.

В понедельник, 14 июня, в Петербурге состоялся матч "Польша-Словакия" в рамках чемпионата Европы по футболу. Он завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Словакии. Однако эрмитажный кот Ахилл ещё с утра считал иначе – он завтракал из миски под польским флагом.

На Ахилла надейся, а сам не плошай! Просто игроки Польши, узнав прогноз Ахилла, расслабились, – говорится в сообщении.

Однако ранее Ахилл не ошибался. Напомним, оракул Евро-2020 предсказал, кто победит в матче сборной России и сборной Бельгии. Коту предстояло выбрать между двумя мисками с кормом. И он оказался прав.

Ранее мы писали, что Тина Канделаки поделилась ожиданиями от участия сборной России в Евро-2020.

Фото: Instagram / @ achillcat