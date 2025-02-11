Наступила предсказанная пастором Млакелой дата конца света

Это уже не первое пророчество подобного рода, которое выдал пастор.

Скандально известный южноафриканский пастор Джошуа Млакела объявил, что конец света наступит 12-13 октября 2026 года. Об этом сообщило издание New York Post.

Млакела, чьи прежние пророчества не сбылись, объяснил, что в новых видениях ему открылись даты от Бога и Иисуса Христа. Речь идёт не об уничтожении Земли, а о "вознесении" — событии, когда верующие будут взяты на небеса перед наступлением периода Великой скорби. Однако пользователи соцсетей исказили трактовку его слов и изначальное пророчество быстро превратилось в апокалиптические ожидания тотального уничтожения всего живого.

Ранее Джошуа Млакела называл датой вознесения 23 сентября 2025 года. Пророчество нашло отклик у части последователей, поэтому некоторые из них распродавали имущество, полностью поверив в грядущий конец времён.

Когда предсказание не исполнилось, пастор объяснил это тем, что Бог отсрочил Судный день, чтобы якобы дать людям ещё немного времени для покаяния. Сейчас он трактует прежнюю ошибку как календарный сдвиг и увязывает новую дату с еврейским праздником Рош ха‑Шана, утверждая, что истинное событие случится не в сентябре, а в октябре.

Ранее дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко назвала четыре самых точных прогноза отца.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)