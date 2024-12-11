Человечеству грозит Конец Света: Суперкомпьютер назвал дату

World One указал на падение качества жизни к 2024 году на Земле.

Суперкомпьютер World One сделал прогноз относительно конца света. Современная техника считает, что катастрофа случится в 2050 году. Данное заключение проект World One сделал на основе таких факторов, как загрязнение природы и уровень рождаемости на планете. Согласно размещенному в интернете прогнозу, в том случае, если общество ничего не предпримет, то качество жизни всех людей на Земле резко упадет уже в 2040 году. Загрязнение окружающей среды станет настолько значительным, что приведет к массовой гибели популяции, а численность населения снизится до показателей 1900 года.

Напомним, что суперкомпьютер World One был создан в 1973 году. Ранее он уже писал сценарии относительно будущего человечества. В частности, техника предсказывала, что в мире начнет снижаться доступность природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Ученые из Петербурга открыли стоянку древнего человека на Кавказе.

Фото: pxhere.com