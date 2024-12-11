Ученые из Петербурга открыли стоянку древнего человека на Кавказе

На стоянке были найдены кремневые и обсидиановые орудия, характерные для финальной стадии палеолита, когда жители Кавказа начали использовать луки и стрелы, а также деревянные и костяные дротики с каменными наконечниками.

Исследователи из петербургской "Лаборатории доистории" во время экспедиции нашли новую высокогорную стоянку на северном Кавказе и определили, что охота в высокогорьях началась ещё в раннем ледниковом периоде — около 19,5–17 тысяч лет назад, как сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Экспедиция привела учёных к скальному укрытию Бога-Орун недалеко от Эльбруса, расположенному в субальпийской местности на высоте 1577 метров над уровнем моря. Находки на стоянке изучили археологи, а геохронологический анализ отложений выполнили учёные из Института географии РАН с использованием метода оптической стимуляции люминесценцией.

На стоянке были найдены кремневые и обсидиановые орудия, характерные для финальной стадии палеолита, когда жители Кавказа начали использовать луки и стрелы, а также деревянные и костяные дротики с каменными наконечниками. Учёные заключили, что большинство найденных предметов использовалось для охоты и разделки туш животных.

Охотники использовали стоянку весной и летом, когда горные туры поднимались в высокогорья, и осенью, когда они спускались в долины на зимовку. Ранее аналогичные миграционные маршруты были описаны исследователями для других древних стоянок на Кавказе — Калаван 1 и Ортвал-Кладе.

Ранее мы сообщили о том, что ученые рассчитали последствия от падения гигантского астероида на Петербург.

Фото: пресс-служба Российского научного фонда (Golovanova et al. Journal of Archaeological Science: Reports, 2025)