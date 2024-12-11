Ученые рассчитали последствия от падения гигантского астероида на Петербург

Исследования показывают, что взрыв при столкновении может достичь мощности в 720 мегатонн.

Группа ученых смоделировала сценарий падения крупного астероида на Санкт-Петербург. Согласно этому гипотетическому сценарию, катастрофа может произойти в 2041 году. Под угрозой окажутся такие города, как Кейптаун, Афины и Санкт-Петербург.

Исследования показывают, что взрыв при столкновении может достичь мощности в 720 мегатонн, что значительно превышает силу ядерного взрыва. Последствия катастрофы могут привести к гибели миллионов людей.

Эти данные станут основой для учений на Международной конференции по планетарной защите, где специалисты обсудят возможные меры предотвращения подобных угроз для Земли, сообщает издание Science.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийский научный диктант пройдет в Петербурге 7 февраля.

Фото: Piter.TV