Всероссийский научный диктант пройдет в Петербурге 7 февраля

Мероприятие посвящено Дню российской науки.

В пятницу, 7 февраля, Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук организует первый Всероссийский научный диктант в стенах исторического здания Императорской Академии наук. Мероприятие посвящено Дню российской науки, сообщается на официальном сайте РАН.

Ведущим диктанта станет Андрей Головнёв, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), а также член-корреспондент РАН.

Диктант предоставляет отличную возможность не только оценить свои знания в области истории отечественной науки и техники, но и открыть для себя новые увлекательные факты о развитии научных идей, достижениях великих ученых и открытиях, которые изменили мир. Ведущий поделится интересными сведениями о работе Академии наук и Кунсткамеры.

Принять участие в научном диктанте сможет каждый, кто увлечён наукой и техническими знаниями. Вопросы будут предложены в форме теста, и каждому участнику предстоит выбрать единственный верный ответ.

Мероприятие доступно в двух форматах – очном и дистанционном. Участники, выбравшие очную форму, смогут посетить главное здание Санкт-Петербургского отделения РАН, спроектированное архитектором Джакомо Кваренги, а также получат памятные подарки от организаторов.

Ранее мы сообщили о том, что учёным из Петербурга вручили премии президента в области науки и инноваций.

Фото: Piter.TV