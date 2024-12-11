Учёным из Петербурга вручили премии президента в области науки и инноваций

Лауреаты были отмечены за свои исследования в сферах животноводства и химии.

Трое молодых исследователей из Петербурга были удостоены президентской премии за достижения в области науки и инноваций на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 6 февраля. Награды были вручены президентом России Владимиром Путиным в Кремле в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

Лауреаты из Петербурга были отмечены за свои исследования в сферах животноводства и химии. Елена Корочкина, доктор ветеринарных наук и профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, получила премию за создание инновационных кормовых добавок для коров, которые были протестированы на большом стаде и запатентованы. Она также предложила новые методы уменьшения стресса у самцов и усовершенствовала протоколы хранения генетического материала животных, разработав подходящую среду для долгосрочного хранения, что позволит создать банк репродуктивных клеток для развития отрасли.

Кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН были награждены за разработку технологии получения многокомпонентных ферритов, которая уже используется на отечественных предприятиях, включая радиолокационные системы.

Владимир Путин предложил организовать выставку в Национальном центре "Россия", чтобы продемонстрировать достижения молодых ученых и привлечь внимание к науке как россиян, так и зарубежных гостей.

Ранее мы сообщили о том, что учёные из Петербурга рассчитали способы подъёма танкера "Волгонефть-212".

Видео: kremlin.ru