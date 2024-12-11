Учёные из Петербурга рассчитали способы подъёма танкера "Волгонефть-212"

Данные для моделей предоставили сотрудники МГУ и Морского гидрофизического института РАН.

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) завершили моделирование заградительной сети, которая будет использоваться для подъема кормовой части танкера "Волгонефть-212", затонувшего в декабре 2024 года в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Для решения этой задачи был создан цифровой испытательный стенд, позволяющий моделировать воздействие морской воды и нагрузки на заградительную сеть. Как отметил проректор СПбПУ по цифровой трансформации Алексей Боровков, при разработке моделей учитывался уровень проницаемости и нагрузки на сеть в условиях морской среды. Данные для построения математических и компьютерных моделей предоставили химический факультет МГУ и Морской гидрофизический институт РАН.

Разработанные модели позволяют рассчитать предельные нагрузки и грузоподъёмность буёв, что является ключевым фактором для эффективного использования заградительных конструкций при подъёме кормы танкера. Цифровые испытания позволили провести сложные расчёты всего за пять дней.

Результаты исследований могут быть использованы при создании заградительных систем, предназначенных для предотвращения распространения нефтепродуктов при аварийных ситуациях на воде.

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