Вышел трейлер фильма "Конец света"

Мировая премьера состоится 6 декабря.

Кинокомпания Neon представила трейлер фильма "Конец света". Режиссером картины выступил Джошуа Оппенхаймер.

Сюжет расскажет историю семьи, которая заперлась в роскошном бункере и пытается сохранить чувство нормальной жизни. Их спокойствие нарушает появление незнакомой девушки.

В главных ролях сыграли Тильда Суинтон, Джордж Маккей, Майкл Шеннон, Моусес Ингрэм и другие. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Василий" с Александром Петровым.

Видео: YouTube / SPORTSNET