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Вышел трейлер комедии "Василий" с Александром Петровым

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Премьера в России состоится 23 января 2025 года.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедии "Василий". Режиссером картины выступил Дмитрий Литвиненко.

Сюжет расскажет историю учителя ОБЖ из поселка Ковылкино. Герой отправляется в Мексику, чтобы навестить брата-близнеца, но впоследствии узнает, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги. Теперь братьям предстоит выбраться из этой нелепой ситуации.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов и другие. Премьера в России состоится 23 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер байопика "Моди: Три дня на крыльях безумия".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: василий, комедия, нмг кинопрокат, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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