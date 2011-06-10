Вышел трейлер комедии "Василий" с Александром Петровым

Премьера в России состоится 23 января 2025 года.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедии "Василий". Режиссером картины выступил Дмитрий Литвиненко.

Сюжет расскажет историю учителя ОБЖ из поселка Ковылкино. Герой отправляется в Мексику, чтобы навестить брата-близнеца, но впоследствии узнает, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги. Теперь братьям предстоит выбраться из этой нелепой ситуации.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов и другие. Премьера в России состоится 23 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер байопика "Моди: Три дня на крыльях безумия".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат