Вышел трейлер байопика "Моди: Три дня на крыльях безумия"

Мировая премьера состоится в 2025 году.

Студия IN.2 Film представила трейлер фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия". Режиссером картины выступил Джонни Депп, для которого этот проект стал дебютным.

Сюжет основан на пьесе Денниса Мак Интайра. В центре истории показана жизнь итальянского художника Амедео Модильяни, который бежать из Парижа во время Первой мировой войны.

В главных ролях сыграли Риккардо Скамарчо, Стивен Грэм, Антония Деспла, Аль Пачино и другие. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Неукротимый".

Видео: YouTube / IN.2 Film