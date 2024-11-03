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Вышел трейлер байопика "Моди: Три дня на крыльях безумия"

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Мировая премьера состоится в 2025 году.

Студия IN.2 Film представила трейлер фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия". Режиссером картины выступил Джонни Депп, для которого этот проект стал дебютным.

Сюжет основан на пьесе Денниса Мак Интайра. В центре истории показана жизнь итальянского художника Амедео Модильяни, который бежать из Парижа во время Первой мировой войны.

В главных ролях сыграли Риккардо Скамарчо, Стивен Грэм, Антония Деспла, Аль Пачино и другие. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Неукротимый".

Видео: YouTube / IN.2 Film

Теги: in 2 film, моди три дня на крыльях безумия, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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