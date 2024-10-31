Вышел трейлер фильма "Неукротимый"

Мировая премьера состоится 6 декабря.

Студия Amazon MGM представила трейлер фильма "Неукротимый". Режиссером картины выступил Уильям Голденберг.

Сюжет расскажет историю жизни борца Энтони Роблеса, рожденного с одной ногой, но сумевшего завоевать место в команде по борьбе Университета штата Аризона. Основное внимание будет уделено поддержке героя со стороны его матери.

В главных ролях сыграли Джаррел Джером, Дженифер Лопес, Бобби Каннавале, Майкл Пенья, Дон Чидл и другие.. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер сериала "Черные голуби".

Видео: YouTube / Prime Video