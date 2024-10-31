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Netflix представил трейлер сериала "Черные голуби"

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Мировая премьера состоится 5 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Черные голуби". Режиссерами проекта выступили Алекс Габасси и Лиза Ганнинг.

Сюжет расскажет историю спецагента Хелен Уэбб, которая работала в течение 10 лет под прикрытием с целью расследовать масштабный заговор. Героиня скрывает свою настоящую личность от мужа, но однажды ее жизнь оказывается в опасности..

В главных ролях сыграли Кира Найтли, Сара Ланкашир, Бен Уишоу, Эндрю Кодзи и другие. Мировая премьера состоится 5 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Очарованная".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сериал, трейлер, черные голуби
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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