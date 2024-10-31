Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Черные голуби". Режиссерами проекта выступили Алекс Габасси и Лиза Ганнинг.
Сюжет расскажет историю спецагента Хелен Уэбб, которая работала в течение 10 лет под прикрытием с целью расследовать масштабный заговор. Героиня скрывает свою настоящую личность от мужа, но однажды ее жизнь оказывается в опасности..
В главных ролях сыграли Кира Найтли, Сара Ланкашир, Бен Уишоу, Эндрю Кодзи и другие. Мировая премьера состоится 5 декабря.
Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Очарованная".
Видео: YouTube / Netflix
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