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Netflix представил трейлер мультфильма "Очарованная"

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Мировая премьера состоится 22 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма "Очарованная". Режиссером проекта выступил Вики Дженсон.

Сюжет картины расскажет о принцессе Эллиан, чьих родителей превратил в монстров. Это событие раскололо королевство, и героине предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы снять заклятье.

Роли озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман, Хавьер Бардем, Джон Литгоу и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер "Приключения Паддингтона 3".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультфильм, очарованная, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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