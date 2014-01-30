Тина Канделаки поделилась ожиданиями от участия сборной России в Евро-2020

Первый матч сборной России пройдет уже сегодня, 12 июня.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассчитывает на то, что сборная России по футболу, как минимум, выйдет из группы в плей-офф. Об этом она сказала в интервью "Петербургскому дневнику".

Бельгия – безусловный фаворит и группы, и всего чемпионата, но нам идет статус андердога. отметила продюсер.

Тина Канделаки рассказала, что у телеканала есть свой прогнозист матчей Евро-2020 — кот Дмитрия Губерниева, Рыжик. Телеведущая не будет в Петербурге на время чемпионата, так как в этот период будет много работы. Комментаторы "Матч ТВ" будут работать во всех городах проведения Евро. Для въезда нужно было предъявить результаты теста на коронавирус или пройти его на месте.

Фото: Instagram / @tina_kandelaki