"Любовь возвращается на ТНТ": Тина Канделаки анонсировала три реалити-шоу

Съёмки всех трёх проектов пройдут в течение этого лета.

До конца 2022 года в эфир телеканала ТНТ выйдут три новых шоу: "Звёзды в Африке. Битва сезонов", "Идеальные незнакомцы" и "Вызов". Все три проекта анонсировала и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Одно из шоу уже знакомо многим зрителя – это "Звёзды в Африке. Битва сезонов" – экстремально-приключенческое шоу Ольги Бузовой и Миши Галустяна. В третьем сезоне продюсеры соберут самых ярких участников двух предыдущих африканских турниров на выбывание, разделят их на две команды и столкнут друг с другом. Уже известно, что в третьем сезоне примут участие Стас Ярушин и Вики Одинцова.

"Идеальные незнакомцы" – ежедневное реалити-шоу о любви, в котором 11 человек приедут в Кейптаун в поисках идеальной пары. Все они одиноки, и их объединяет то, что их последние отношения закончились полным провалом. Но есть нюанс – это игра, в которой нужно будет выбрать между идеальными отношениями и огромной суммой денег.

"Вызов" – спортивно-развлекательное реалити, которым Тина Канделаки вернёт на экраны развлекательного ТВ "самых умных". 12 звёзд из мира науки, искусства и интеллектуальных видов спорта объединятся с 12 звёздами музыки, кино, блогосферы и шоу-бизнеса, чтобы пройти череду сложных испытаний в Карелии. Участники поделятся на пары, и им предстоит решить задачи, которые требуют не только физических данных, но и интеллектуальных.

Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звёздам все возможности. Это ещё раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо. Тина Канделаки

Смотрите три новых реалити-шоу в новом сезоне на телеканале ТНТ.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ