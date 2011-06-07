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Миранчук открыл счет в матче между Россией и Финляндией
Сегодня, 16:52
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Миранчук открыл счет в матче между Россией и Финляндией

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Первый тайм матча в Петербурге завершается в эти минуты.

На стадионе в Петербурге завершился первый тайм матча 2-го тура группы B футбольного чемпионата Европы между сборными России и Финляндии. Насыщенными событиями первый период завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля – в добавочное время гол забил Алексей Миранчук. 

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму во время матча. Футболист неудачно упал на спину. Его унесли с поля на носилках. Вместо него вышел игрок "Зенита" Вячеслав Караваев.

На 3-й минуте в одной из первых атак сборная Финляндии забила гол в ворота сборной России. Однако после просмотра VAR забитый мяч отменили  – зафиксирован оффсайд.

Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в этой игре. Piter.TV показал, как болельщики собираются на стадионе. 

Ранее из-за травмы вынужден был прекратить свое участие в Евро-2020 Юрий Жирков.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу

Теги: евро-2020, миранчук, россия, финляндия, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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