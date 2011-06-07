Миранчук открыл счет в матче между Россией и Финляндией

Первый тайм матча в Петербурге завершается в эти минуты.

На стадионе в Петербурге завершился первый тайм матча 2-го тура группы B футбольного чемпионата Европы между сборными России и Финляндии. Насыщенными событиями первый период завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля – в добавочное время гол забил Алексей Миранчук.

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму во время матча. Футболист неудачно упал на спину. Его унесли с поля на носилках. Вместо него вышел игрок "Зенита" Вячеслав Караваев.

На 3-й минуте в одной из первых атак сборная Финляндии забила гол в ворота сборной России. Однако после просмотра VAR забитый мяч отменили – зафиксирован оффсайд.

Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в этой игре. Piter.TV показал, как болельщики собираются на стадионе.

Ранее из-за травмы вынужден был прекратить свое участие в Евро-2020 Юрий Жирков.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу